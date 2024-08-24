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Окупанти просунулися у Новогродівці та біля Гродівки - DeepState

Окупанти просунулися у Новогродівці та біля Гродівки - DeepState

Київ • УНН

 • 45726 перегляди

На передовій противник просунувся у Новогродівці та неподалів Гродівки, повідомляє DeepState. Сили оборони України мали успіх східніше Суджі.

На передовій противник просунувся у Новогродівці та біля Гродівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Сили Оборони України мали успіх східніше Суджі. Ворог просунувся у Новогродівці та біля Гродівки

- DeepState.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, загарбники зосередили свої атаки на Покровськ, обстрілюючи райони Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. 

На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб 23.08.24, 23:47 • 41988 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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