Окупанти просунулися у Новогродівці та біля Гродівки - DeepState
Київ • УНН
На передовій противник просунувся у Новогродівці та неподалів Гродівки, повідомляє DeepState. Сили оборони України мали успіх східніше Суджі.
На передовій противник просунувся у Новогродівці та біля Гродівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Сили Оборони України мали успіх східніше Суджі. Ворог просунувся у Новогродівці та біля Гродівки
Нагадаємо
За інформацією від Генштабу, загарбники зосередили свої атаки на Покровськ, обстрілюючи райони Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля.
На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб 23.08.24, 23:47 • 41988 переглядiв