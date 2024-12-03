Оккупанты продвинулись на четырех участках фронта: где именно произошли изменения-DeepState

Вражеские войска совершили продвижение на нескольких направлениях на востоке Украины. Об этом сообщает Deep State, передает УНН.

Детали

В частности, террористы продвинулись в старых Тернах, Курахово, вблизи Кругляковки и Пушкиного.

По сообщению военных источников, линия соприкосновения также уточнена в районе Нового Комара.

Напомним

По информации от Генштаба, захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну управляемую ракету и 36 КАБ. кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 717 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Захватчики продвинулись в четырех населенных пунктах на фронте-DeepState