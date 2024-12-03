Оккупанты продвинулись на четырех участках фронта: где именно произошли изменения-DeepState
Киев • УНН
По Deep State, вражеские войска совершили продвижение в районах старых Тернов, Курахово, Кругляковки, Пушкино. Враг нанес массированные удары, использовав ракеты, авиацию и более 700 дронов.
Вражеские войска совершили продвижение на нескольких направлениях на востоке Украины. Об этом сообщает Deep State, передает УНН.
Детали
В частности, террористы продвинулись в старых Тернах, Курахово, вблизи Кругляковки и Пушкиного.
По сообщению военных источников, линия соприкосновения также уточнена в районе Нового Комара.
Напомним
По информации от Генштаба, захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну управляемую ракету и 36 КАБ. кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 717 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.
Захватчики продвинулись в четырех населенных пунктах на фронте-DeepState2 дек. 2024, 03:27 • 16914 просмотров