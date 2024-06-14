россия продолжает укреплять оборону вокруг Керченского моста заборами, барьерами и баржами, чтобы защитить его от потенциальных атак украинских военно-морских беспилотников.
Оккупанты продолжают возводить ограждения для защиты Керченского моста. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Крым.Реалии, передает УНН.
Как сообщалось ранее, рф усиливает боновые заграждения и баржи, которыми надеется защитить мост через Керченский пролив от морских дронов ВСУ.
россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук6 июня 2024, 07:16 • 30680 просмотров
Также замечен плавкран, находящийся неподалеку Керченского моста.
Напомним, "Крымский ветер" сообщал о работе установленных на баржах кранов, которые "монтируют заграждения в юго-восточной части Керченского моста".