Окупанти продовжують зводити огорожі біля Керченського мосту: фото
Київ • УНН
росія продовжує зміцнювати оборону навколо Керченського мосту парканами, бар'єрами і баржами, щоб захистити його від потенційних атак українських військово-морських безпілотників.
Окупанти продовжують зводити огорожі для захисту Керченського мосту. Про це свідчать фото, опубліковані Крим.Реалії, передає УНН.
Як повідомлялось раніше, рф посилює бонові загородження та баржі, якими сподівається захистити міст через Керченську протоку від морських дронів ЗСУ.
росіяни не можуть охороняти Кримський міст з моря, бо немає чим - Плетенчук06.06.24, 10:16 • 31023 перегляди
Також помічено плавкран, що знаходиться неподалік Керченського мосту.
Нагадаємо, "Кримський вітер повідомляв" про роботу встановлених на баржах кранів, які "монтують загородження у південно-східній частині Керченського мосту".