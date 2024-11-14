Оккупанты привлекают "ветеранов СВО" для преподавания пропаганды в школах на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На захваченных территориях Украины российские власти начали привлекать местных коллаборационистов и "ветеранов СВО" для преподавания курса "родиноведение" в школах. Этот предмет введен как часть пропагандистской кампании, направленной на формирование антизападных настроений среди украинских детей и усиление положительного образа террористической страны.

Благодаря отсутствию требований к квалификации, этот предмет преподают любой из лояльных к оккупационной власти, часто без педагогического опыта. На уроках детям навязывают искаженную картину мира, где Запад изображается как угроза, а РФ - как образец "благополучной жизни".

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