Оккупанты приблизились к Покровску, власти просят жителей эвакуироваться
Киев • УНН
российские войска приблизились к Покровску на расстояние 10 км. Власти призывают жителей срочно эвакуироваться, предоставляя контактные номера для организации выезда.
российские войска продолжают приближаться к Покровску Донецкой области и находятся примерно в 10 км от города. Жителям необходимо эвакуироваться как можно скорее. Об этом сообщил начальник Покровской МВА Сергея Добряка, пишет УНН.
Детали
Добряк отметил, что оккупанты цинично обстреливают не только объекты критической инфраструктуры, но и жилую застройку. Сейчас в городе продолжается эвакуация, с которой жителям нельзя медлить, подчеркнул начальник МВА.
Враг быстро приближается к окраинам Покровска. В громаде продолжается эвакуация. Не медлите!
Всех, кто хочет эвакуироваться, просят обращаться по телефонам: 0-800-408-911.
- контактный центр Покровской МВА: 0800300101;
- волонтеры БФ «Восток SOS»: эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними любимцами: 0800332614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00 часов;
- волонтеры ОО «Пролиска» для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 0932022232 и 0964041034.
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