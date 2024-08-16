Оккупанты приблизились к Покровску, власти просят жителей эвакуироваться

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

  •  69816 просмотра
Торговали бронированными автомобилями, завезенными как гумпомощь: в Одесской области задержали военного и его сообщника

Торговали бронированными автомобилями, завезенными как гумпомощь: в Одесской области задержали военного и его сообщника

  •  70003 просмотра
В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

  •  104058 просмотра
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

  •  92695 просмотра
"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

  •  100241 просмотра
публикации
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  140729 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  129602 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  151341 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  154673 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  184007 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  112896 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  109040 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  101206 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

14 августа 2024, 16:53  •  100156 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

14 августа 2024, 11:55  •  113220 просмотра
Актуальное
Оккупанты приблизились к Покровску, власти просят жителей эвакуироваться

Оккупанты приблизились к Покровску, власти просят жителей эвакуироваться

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 21:42  •  14877 просмотра

Read in English

российские войска приблизились к Покровску на расстояние 10 км. Власти призывают жителей срочно эвакуироваться, предоставляя контактные номера для организации выезда.

российские войска продолжают приближаться к Покровску Донецкой области и находятся примерно в 10 км от города. Жителям необходимо эвакуироваться как можно скорее. Об этом сообщил начальник Покровской МВА Сергея Добряка, пишет УНН.

Детали

Добряк отметил, что оккупанты цинично обстреливают не только объекты критической инфраструктуры, но и жилую застройку. Сейчас в городе продолжается эвакуация, с которой жителям нельзя медлить, подчеркнул начальник МВА.

Враг быстро приближается к окраинам Покровска. В громаде продолжается эвакуация. Не медлите!

- обратился к жителям Добряк.

Всех, кто хочет эвакуироваться, просят обращаться по телефонам: 0-800-408-911.

  • контактный центр Покровской МВА: 0800300101;
  • волонтеры БФ «Восток SOS»: эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними любимцами: 0800332614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00 часов;
  • волонтеры ОО «Пролиска» для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 0932022232 и 0964041034.

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский15 августа 2024, 12:23 • 39556 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
toretskТорецк
Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
  •  100498 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
  •  107010 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  107543 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  103004 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  129601 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
  •  77332 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
14 августа 2024, 12:57  •  113153 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
14 августа 2024, 10:49  •  113251 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
14 августа 2024, 10:35  •  184006 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
14 августа 2024, 09:36  •  103095 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Популярные

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

  •  100241 просмотра
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

  •  92695 просмотра
В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

  •  104058 просмотра
Торговали бронированными автомобилями, завезенными как гумпомощь: в Одесской области задержали военного и его сообщника

Торговали бронированными автомобилями, завезенными как гумпомощь: в Одесской области задержали военного и его сообщника

  •  70003 просмотра
Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

  •  69816 просмотра

Публикации

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  140729 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  129602 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  151341 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  154673 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  184007 просмотра

Война

В США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в курской области - Reuters

В США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в курской области - Reuters

  •  10169 просмотра
Большинство освобожденных из плена защитников Украины возвращаются в строй - Клименко

Большинство освобожденных из плена защитников Украины возвращаются в строй - Клименко

  •  13215 просмотра
Оккупанты приблизились к Покровску, власти просят жителей эвакуироваться

Оккупанты приблизились к Покровску, власти просят жителей эвакуироваться

  •  15506 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  18284 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  22292 просмотра

политика

В США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в курской области - Reuters

В США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в курской области - Reuters

  •  10169 просмотра
В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

  •  49169 просмотра
В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

  •  47191 просмотра
Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

  •  45568 просмотра
Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

  •  39468 просмотра

Война

В США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в курской области - Reuters

В США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в курской области - Reuters

  •  10169 просмотра
Большинство освобожденных из плена защитников Украины возвращаются в строй - Клименко

Большинство освобожденных из плена защитников Украины возвращаются в строй - Клименко

  •  13215 просмотра
Оккупанты приблизились к Покровску, власти просят жителей эвакуироваться

Оккупанты приблизились к Покровску, власти просят жителей эвакуироваться

  •  15506 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  18284 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  22292 просмотра

политика

В США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в курской области - Reuters

В США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в курской области - Reuters

  •  10169 просмотра
В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

  •  49169 просмотра
В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

  •  47191 просмотра
Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

  •  45568 просмотра
Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

  •  39468 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  38975 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  37603 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  94776 просмотра

Экономика

С начала полномасштабного вторжения рф Украина привлекла 98,7 миллиарда долларов внешнего финансирования

С начала полномасштабного вторжения рф Украина привлекла 98,7 миллиарда долларов внешнего финансирования

  •  23166 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключать свет

Завтра в Украине не планируют отключать свет

  •  24544 просмотра
Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

  •  30741 просмотра
Коррупция в энергетике: экс-руководителю Харьковоблэнерго сообщено о подозрении

Коррупция в энергетике: экс-руководителю Харьковоблэнерго сообщено о подозрении

  •  29951 просмотра
Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

  •  69787 просмотра

Киев

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  18284 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  22292 просмотра
Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

  •  25345 просмотра
Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

  •  26148 просмотра
Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  42320 просмотра