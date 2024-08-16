Оккупанты приблизились к Покровску, власти просят жителей эвакуироваться

российские войска продолжают приближаться к Покровску Донецкой области и находятся примерно в 10 км от города. Жителям необходимо эвакуироваться как можно скорее. Об этом сообщил начальник Покровской МВА Сергея Добряка, пишет УНН.

Детали

Добряк отметил, что оккупанты цинично обстреливают не только объекты критической инфраструктуры, но и жилую застройку. Сейчас в городе продолжается эвакуация, с которой жителям нельзя медлить, подчеркнул начальник МВА.

Враг быстро приближается к окраинам Покровска. В громаде продолжается эвакуация. Не медлите! - обратился к жителям Добряк.

Всех, кто хочет эвакуироваться, просят обращаться по телефонам: 0-800-408-911.

контактный центр Покровской МВА: 0800300101;

волонтеры БФ «Восток SOS»: эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними любимцами: 0800332614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00 часов;

волонтеры ОО «Пролиска» для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 0932022232 и 0964041034.

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский