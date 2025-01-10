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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты приближаются к Покровску, а в городе около 7000 человек - МВА

Оккупанты приближаются к Покровску, а в городе около 7000 человек - МВА

Киев  •  УНН

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Российские войска приблизились к окраинам Покровска на расстояние нескольких километров. В городе без критической инфраструктуры остается 7000 человек, которых призывают эвакуироваться.

Российским войскам осталось всего несколько километров до Покровска, а в городе сейчас находится около 7000 человек. Об этом сказал председатель Покровской МВА Сергей Добряк в эфире телемарафона, передает УНН.

До окраин города осталось чуть больше пары километров до ближайшей точки. Ночь, как и в принципе, у нас ситуация с безопасностью ухудшается каждый день, имеется в виду обстрелы. Интенсивность и количество обстрелов растут ежедневно. Что касается техники, то россияне используют всю имеющуюся технику, которая у них есть, и по городу, и по окрестностям, и по селам, рядом с городом. Это и FPV-дроны, и артиллерия разных калибров, и минометные обстрелы, и РСЗО, и КАБы. Что касается критической инфраструктуры, то она почти полностью уничтожена

- рассказал Добряк.

Он сообщил, что кое-где работают точки раздачи воды и есть несколько теплопунктов, но в городе нет электроснабжения, газа, большого водоснабжения и теплоснабжения. Что касается количества людей, то в городе остаются около 7000 человек, детей нет. В МВА призывают эвакуироваться остальных.

Добряк отметил, что эвакуация немного замедлилась. Потому что когда 12 декабря прекратилось газоснабжение, то за более чем неделю, а именно за 8 дней, выехало почти 3000 человек. Сейчас выезжает только 5-10 человек в сутки. По его словам, это преимущественно пожилые люди и представители маргинализированных слоев общества, а также большое количество людей, которые никогда не выезжали за пределы своего села или города, что вызывает у них страх перед изменениями. Он подчеркнул, что основная задача - это достучаться до людей и убедить их не подвергать себя опасности.

Эвакуация на сегодня происходит следующим образом: мы уже не собираем людей на точках сбора по составляющей безопасности, пока в городе есть мобильная связь, но не круглосуточно. Люди обращаются на горячую линию или в областную военную администрацию, или в наш контактный центр, и уже «Ангелы спасения», или «Белые ангелы», или подразделения ГСЧС по адресам забирают людей на капсулах. Вывозят в город Павлоград. Там уже идет регистрация на сам поезд до Франковска, если люди соглашаются ехать на Франковщину. Также проводится регистрация на материальную помощь - 10 800 гривен на каждого человека. Человек в течение месяца получает эти деньги, а потом регистрируется как ВПЛ и продолжает получать деньги от государства

- подытожил Добряк.

Напомним,

Войска рф пытаются обходить Покровск в Донецкой области с флангов. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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