Окупанти наближаються до Покровська, а у місті близько 7000 людей - МВА

Російським військам залишилось лише кілька кілометрів до Покровська, а в місті наразі перебуває близько 7000 людей.Про це сказав голова Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі телемарафону, передає УНН.

До околиць міста залишилось трохи більше за пару кілометрів до найближчої точки. Ніч, як і в принципі, у нас безпекова ситуація погіршується кожного дня, мається на увазі обстріли. Інтенсивність і кількість обстрілів зростають щодня. Щодо техніки, то росіяни використовують всю наявну техніку, яка у них є, і по місту, і по околицях, і по селах, що поруч з містом. Це і FPV-дрони, і артилерія різних калібрів, і мінометні обстріли, і РСЗВ, і КАБи. Що стосується критичної інфраструктури, то вона майже повністю знищена - розповів Добряк.

Він повідомив, що подекуди працюють точки роздачі води та є кілька теплопунктів, але в місті немає електропостачання, газу, великого водопостачання та теплопостачання. Що стосується кількості людей, то в місті залишаються близько 7000 осіб, дітей немає. В МВА закликають евакуюватись решту.

Добряк зазначив, що евакуація трохи сповільнилася. Бо коли 12 грудня припинилося газопостачання, то за більше ніж тиждень, а саме за 8 днів, виїхало майже 3000 осіб. Зараз виїжджає лише 5-10 людей на добу. За його словами, це переважно літні люди та представники маргіналізованих прошарків суспільства, а також велика кількість людей, які ніколи не виїжджали за межі свого села або міста, що викликає у них страх перед змінами.Він підкреслив, що основне завдання — це достукатись до людей і переконати їх не наражати себе на небезпеку.

Евакуація на сьогодні відбувається таким чином: ми вже не збираємо людей на точках збору з безпекової складової, поки що у місті є мобільний зв’язок, але не цілодобово. Люди звертаються на гарячу лінію або до обласної військової адміністрації, або на наш контактний центр, і вже "Янголи спасіння", або "Білі янголи", або підрозділи ДСНС за адресами забирають людей на капсулах. Вивозять до міста Павлоград. Там уже йде реєстрація на сам потяг до Франківська, якщо люди погоджуються їхати на Франківщину. Також проводиться реєстрація на матеріальну допомогу — 10 800 гривень на кожну людину. Людина протягом місяця отримує ці гроші, а потім реєструється як ВПО і продовжує отримувати гроші від держави - підсумував Добряк.

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