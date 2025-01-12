Оккупанты прекратили выдачу угля для отопления без паспорта рф - Сопротивление

На временно оккупированных территориях продолжается принудительный процесс получения паспортов рф. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Так, на левом берегу Херсонщины оккупанты прекратили выдачу угля для отопления частных домов тем, кто не получил российский паспорт. Уголь или компенсацию можно получить только при наличии «красной макулатуры» - паспорта рф.

Так, на левом берегу Херсонщины оккупанты прекратили выдачу угля для отопления частных домов тем, кто не получил российский паспорт. Уголь или компенсацию можно получить только при наличии «красной макулатуры» - паспорта рф, - говорится в сообщении.



Хотя законодательство России не предусматривает таких требований, на оккупированных территориях от граждан требуют также отказ от украинского паспорта при получении российского.

«Таким образом, враг пытается на юридическом уровне уничтожить украинцев в регионе», - резюмировали в Спротиве.



Добавим

С 1 января российские оккупанты на временно оккупированных территориях лишили прав граждан, которые отказались от получения паспорта РФ. Без этого документа местные жители больше не могут получать любую помощь, в частности льготные медикаменты, которые ранее были доступны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматиков и диабетиков.

Кроме того, покупка лекарств стала возможна только за свой счет, однако найти необходимые препараты почти невозможно, а их цены в 2-3 раза выше рыночных. Оккупанты не только лишают людей права на помощь, но и создают искусственный дефицит, заставляя украинцев принимать вражеский паспорт.

