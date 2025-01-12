Окупанти припинили видачу вугілля для опалення без паспорта рф - Спротив

На тимчасово окупованих територіях триває примусовий процес отримання паспортів рф. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.

Так, на лівому березі Херсонщини окупанти припинили видачу вугілля для опалення приватних будинків тим, хто не отримав російський паспорт. Вугілля або компенсацію можна отримати лише за наявності "червоної макулатури" - паспорта рф.

Так, на лівому березі Херсонщини окупанти припинили видачу вугілля для опалення приватних будинків тим, хто не отримав російський паспорт. Вугілля або компенсацію можна отримати лише за наявності "червоної макулатури" - паспорта рф, - йдеться у повідомленні.



Хоча законодавство росії не передбачає таких вимог, на окупованих територіях від громадян вимагають також відмову від українського паспорта при отриманні російського.

"Таким чином, ворог намагається на юридичному рівні знищити українців у регіоні", - резюмували у Спротиві.



Додамо

З 1 січня російські окупанти на тимчасово окупованих територіях позбавили прав громадян, які відмовились від отримання паспорта РФ. Без цього документа місцеві жителі більше не можуть отримувати будь-яку допомогу, зокрема пільгові медикаменти, які раніше були доступні для людей із серцево-судинними захворюваннями, астматиків та діабетиків.

Крім того, купівля ліків стала можлива лише за власний кошт, однак знайти необхідні препарати майже неможливо, а їх ціни в 2-3 рази вищі за ринкові. Окупанти не тільки позбавляють людей права на допомогу, а й створюють штучний дефіцит, змушуючи українців приймати ворожий паспорт.

