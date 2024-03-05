Оккупанты покупают голоса пенсионеров на "выборах" - Сопротивление

Оккупанты обещают пенсионерам деньги за голосование на псевдовыборах, но при этом нужно проголосовать "правильно". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за участие в фарсе под названием "выборы президента РФ" оккупанты обещают пенсионерам на временно оккупированных территориях 5 тыс. рублей.

Враг осуществляет обход помещений и предлагает "гуманитарную помощь", но условием получения является заполнение избирательного бюллетеня.

Однако "выборы", как и оккупация, не будут признаны мировым сообществом, какие действия не совершала бы Москва говорится в сообщении.

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