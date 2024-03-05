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Оккупанты покупают голоса пенсионеров на "выборах" - Сопротивление

Оккупанты покупают голоса пенсионеров на "выборах" - Сопротивление

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 00:24  •  5628 просмотра

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Оккупанты подкупают пенсионеров на оккупированных Россией территориях по 80 долларов за правильное голосование на непризнанных президентских выборах.

Оккупанты обещают пенсионерам деньги за голосование на псевдовыборах, но при этом нужно проголосовать "правильно". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за участие в фарсе под названием "выборы президента РФ" оккупанты обещают пенсионерам на временно оккупированных территориях 5 тыс. рублей.

Враг осуществляет обход помещений и предлагает "гуманитарную помощь", но условием получения является заполнение избирательного бюллетеня.

Однако "выборы", как и оккупация, не будут признаны мировым сообществом, какие действия не совершала бы Москва

говорится в сообщении.

ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление3 марта 2024, 00:55 • 108189 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитикаВыборы 2014
Окупанти купують голоси пенсіонерів на "виборах" – Спротив
Occupiers buy votes of pensioners in "elections" - Resistance
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Оккупанты подкупают пенсионеров на оккупированных Россией территориях по 80 долларов за правильное голосование на непризнанных президентских выборах.

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