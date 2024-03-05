Оккупанты покупают голоса пенсионеров на "выборах" - Сопротивление
Киев • УНН
Оккупанты подкупают пенсионеров на оккупированных Россией территориях по 80 долларов за правильное голосование на непризнанных президентских выборах.
Оккупанты обещают пенсионерам деньги за голосование на псевдовыборах, но при этом нужно проголосовать "правильно". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что за участие в фарсе под названием "выборы президента РФ" оккупанты обещают пенсионерам на временно оккупированных территориях 5 тыс. рублей.
Враг осуществляет обход помещений и предлагает "гуманитарную помощь", но условием получения является заполнение избирательного бюллетеня.
Однако "выборы", как и оккупация, не будут признаны мировым сообществом, какие действия не совершала бы Москва
ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление3 марта 2024, 00:55 • 108189 просмотров
Оккупанты покупают голоса пенсионеров на "выборах" - Сопротивление
Оккупанты подкупают пенсионеров на оккупированных Россией территориях по 80 долларов за правильное голосование на непризнанных президентских выборах.
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