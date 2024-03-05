Окупанти купують голоси пенсіонерів на "виборах" – Спротив
Київ • УНН
Окупанти підкуповують пенсіонерів на окупованих Росією територіях по 80 доларів за правильне голосування на невизнаних президентських виборах.
Окупанти обіцяють пенсіонерам гроші за голосування на псевдовиборах, але при цьому потрібно проголосувати "правильно". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що за участь у фарсі під назвою "вибори президента РФ" окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях 5 тис. рублів.
Ворог здійснює обхід помешкань й пропонує "гуманітарну допомогу", але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня.
Проте "вибори", як і окупація, не будуть визнані світовою спільнотою, які дії не вчиняла б Москва
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