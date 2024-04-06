Оккупанты планируют призвать 15 тысяч крымчан в армию рф - Бариев

В рамках новой призывной кампании в оккупированном Крыму российские власти планируют призвать до 15 тысяч жителей полуострова в ВС РФ. Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, глава управления внешних связей и правозащитной деятельности Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, передает УНН.

Детали

У нас есть такая информация предварительная, инсайдерская, что с 20 апреля они могут объявить или усилить частичную мобилизацию. Будем следить за этим процессом. Как нам предварительно предоставили информацию, это будет зависеть от того, как будет проходить призыв на срочную службу. Почему такая связь? Возможно, связано как раз с тем, насколько они смогут использовать плановый призыв, чтобы предложить людям подписывать контракты, и дальше их использовать в войне против Украины - сказал Бариев.

По его словам, российские власти планируют призвать до 15 тысяч жителей полуострова. Он рассказал, что оккупанты будут выдавать повестки слушателям, которые посещают суды над крымскими активистами.

Как пример, крымскотатарскому активисту Али Сейтаблаеву вручили повестку в оккупированном Крыму, когда тот пришел к зданию суда поддержать Ленура Якубова. То есть, здесь как раз пример того, когда активисты, которые пытаются прийти поддержать политзаключенных, им в первую очередь пытаются выдавать повестки, чтобы они пришли в военкомат. Таким образом, запугивают людей, чтобы они не принимали активного участия в публичных мероприятиях - добавил Бариев.

Напомним

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных военных для возможного нового наступления на Украину 1 июня.