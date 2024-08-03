Партизанское движение "АТЕШ" обнаружило пункт управления фсб рф в санатории "Черноморье" в оккупированной Ялте. Зафиксировано до 50 человек и 15 машин фсб, а также прибытие комиссии из москвы для поиска партизанских движений.
Партизаны "АТЕШ" обнаружили пункт управления фсб рф в оккупированной Ялте, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".
"Стало известно, что россияне обустроили пункт управления фсб в санатории "Черноморье" в Ялте. На территории было зафиксировано до 50 человек и около 15 машин сотрудников фсб", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации оккупантов, именно туда прибыла комиссия из москвы, которая занимается поиском партизанских движений на полуострове.
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