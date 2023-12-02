Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: пострадала семья с 4-летним ребенком

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  136900 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  182119 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  172073 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  156765 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  151747 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  171717 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  226169 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  199469 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  212420 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200767 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  179107 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  43946 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  23459 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  22738 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  21656 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Новости по теме

Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: пострадала семья с 4-летним ребенком

Российские войска обстреляли Черниговскую область, в результате чего пострадала семья, в том числе 4-летний ребенок. Местная полиция оказала помощь в их эвакуации.

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Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: пострадала семья с 4-летним ребенком

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий артиллерийские боеприпасы, снайперские винтовки с боеприпасами, транспортные средства и системы обнаружения беспилотников, а также взнос в размере 11,5 млн евро в фонд Украина-НАТО.

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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Галущенко рассказал, при каких условиях в Украине не будет отключений света

Министр энергетики Украины заявил, что страна может пережить зиму без отключений электроэнергии, если не будет массовых забастовок или стихийных бедствий. Недавние неблагоприятные погодные условия вызвали перебои в подаче электроэнергии, но усилия по восстановлению продолжаются.

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Галущенко рассказал, при каких условиях в Украине не будет отключений света

Меняем прямо на поле боя: Зеленский заявил, что часто обмены пленными происходят не очень публично

Зеленский показал, что Украина часто проводит непубличные обмены пленными с россией на поле боя, и за последние шесть месяцев сотни людей были репатриированы. Несмотря на то, что россия прекратила обмены с лета, Украина продолжает настаивать на регулярных обменах ранеными солдатами.

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Меняем прямо на поле боя: Зеленский заявил, что часто обмены пленными происходят не очень публично

Reuters: США и союзники оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму из-за нефтяных санкций против рф

США, ЕС и Великобритания призывают Либерию, Маршалловы острова и Панаму усилить надзор за судами, чтобы предотвратить транспортировку под их флагами российской нефти, цена на которую превышает потолок цен.

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Reuters: США и союзники оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму из-за нефтяных санкций против рф

Должен был стать инструментом в руках российских спецслужб: в СБУ объяснили, почему Порошенко не пустили на встречу с Орбаном

Украина заблокировала поездку бывшего президента Порошенко за границу из-за опасений российских провокаций, направленных на ослабление международной поддержки Украины и разжигание внутреннего раздора. СБУ предупредила, что эта поездка могла быть использована россией для распространения нарративов, раскалывающих общество.

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Должен был стать инструментом в руках российских спецслужб: в СБУ объяснили, почему Порошенко не пустили на встречу с Орбаном

Бойкот Украины и партнеров, избрание нового главы и "равнодушие" лаврова: как завершился саммит ОБСЕ

Ежегодный саммит ОБСЕ завершился равнодушной позицией рф по организации и утверждением представителя Мальты в качестве ее нового председателя. Вторжение рф в Украину привело к бойкоту со стороны Украины и некоторых союзников

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Бойкот Украины и партнеров, избрание нового главы и "равнодушие" лаврова: как завершился саммит ОБСЕ

На западные и северные области надвигается непогода: в полиции призывают переждать дома

Ночью 3 декабря в Карпатском регионе, Волынской и Ровенской областях ожидается сильный снег и гололедица на дорогах; жителям рекомендуется оставаться дома.

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На западные и северные области надвигается непогода: в полиции призывают переждать дома

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Президент Украины Зеленский подчеркивает важность поддержки главой КНР Си Цзиньпином украинского суверенитета и международных норм, таких как ядерная безопасность и территориальная целостность. Зеленский также хочет, чтобы Китай поддержал украинскую "Формулу мира".

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Очень важно, чтобы глава Китая поддержал Украину - Зеленский

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Следственно-оперативная группа была отправлена после сообщений о том, что народного депутата Александра Дубинского якобы избили в СИЗО.

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу