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okkupanti-obstrelyali-nikopol-yest-pogibshii-i-ranenaya

Оккупанты обстреляли Никополь, есть погибший и раненая

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 17:45  •  8130 просмотра

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российские войска атаковали Никополь, убив мужчину и ранив женщину. Ведется расследование военных преступлений.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии и БПЛА Никополь на Днепропетровщине. Погиб 23-летний мужчина, также ранена 70-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

 ... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 28 декабря 2023 года вооруженные силы рф обстреляли из артиллерии и БПЛА г. Никополь 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате вражеской атаки погиб 23-летний мужчина. Ранена 70-летняя женщина.

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"Повреждения получили домовладения горожан, хозяйственные постройки, автомобили, админздание, солнечные панели, газопровод и линии электропередач", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В течение суток оккупационные войска рф обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии и применяли ударные дроны-камикадзе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Окупанти обстріляли Нікополь, є загиблий та поранена
Occupants shelled Nikopol, one killed and one wounded
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