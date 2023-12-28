Оккупанты обстреляли Никополь, есть погибший и раненая
Киев • УНН
российские войска атаковали Никополь, убив мужчину и ранив женщину. Ведется расследование военных преступлений.
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии и БПЛА Никополь на Днепропетровщине. Погиб 23-летний мужчина, также ранена 70-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.
... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 28 декабря 2023 года вооруженные силы рф обстреляли из артиллерии и БПЛА г. Никополь
Сообщается, что в результате вражеской атаки погиб 23-летний мужчина. Ранена 70-летняя женщина.
"Повреждения получили домовладения горожан, хозяйственные постройки, автомобили, админздание, солнечные панели, газопровод и линии электропередач", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В течение суток оккупационные войска рф обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии и применяли ударные дроны-камикадзе.
Оккупанты обстреляли Никополь, есть погибший и раненая
российские войска атаковали Никополь, убив мужчину и ранив женщину. Ведется расследование военных преступлений.
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