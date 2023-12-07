Оккупанты не восстановили боновые заграждения возле Крымского моста
Киев • УНН
россия не восстановила заграждения, предназначенные для защиты Крымского моста после затопления, вместо этого предоставив приоритет ремонту военно-морской базы в Севастополе, несмотря на отсутствие ключевых кораблей. Спутниковые снимки подтверждают повреждения заграждений.
россия до сих пор не восстановила боновые заграждения, предназначенные для защиты от украинских атак, возле Крымского моста после того, как они затонули. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает УНН.
По состоянию на сейчас информации по восстановлению боновых заграждений вокруг так называемого "Крымского моста" нет. Есть информация, что 60% примерно боновых заграждений вокруг Севастополя восстановлено и эти работы продолжаются. То есть, как вы видите, в приоритете у них военно-морская база, где на самом деле основных кораблей сейчас даже и нет. Они находятся в Новороссийске. Тем не менее, они там работы начали в первую очередь и они сейчас продолжаются
Напомним
Недавно OSINT-аналитик MT Anderson в социальной сети Х обнародовал спутниковые снимки за 28 ноября, где видно, что боновые заграждения оккупантов у моста через Керченский пролив затонули. А именно три баржи затонули, одна наполнена водой, две смыло, и только одна осталась на плаву.
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Оккупанты не восстановили боновые заграждения возле Крымского моста
россия не восстановила заграждения, предназначенные для защиты Крымского моста после затопления, вместо этого предоставив приоритет ремонту военно-морской базы в Севастополе, несмотря на отсутствие ключевых кораблей. Спутниковые снимки подтверждают повреждения заграждений.
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