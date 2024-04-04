Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову - ОВА

Городской голова Харькова подтвердил, что в городе раздаются взрывы. Об этом он сообщил в телеграм, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога.

Детали

В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны! написал городской голова Харькова.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне запустили по городу беспилотники.

Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову. Находитесь в укрытиях! написал Синегубов.

Между ты корреспонденты Общественного сообщили о по меньшей мере трех взрывах в ночь на 4 апреля в Харькове.

Напомним,

В Воздушных силах рассказали о группе "шахедов" в Харькове и области с северо-востока.

Взрыв на подстанции в подольске вызвал отключение электроэнергии - СМИ