Взрыв на подстанции в подольске вызвал отключение электроэнергии - СМИ

В подмосковье произошел взрыв на подстанции рядом с железнодорожной станцией "подольск". Об этом УНН пишет со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

В подольске московской области прогремел взрыв на подстанции, после чего там возникло сильное задымление, которое очевидцы сняли на видео. В нескольких районах города пропала электроэнергия. Также не курсируют троллейбусы.

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