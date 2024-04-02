Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

В Севастополе в временно оккупированном Крыму представители Главного управления разведки взорвали электроподстанцию, сообщили источники в спецслужбах в комментарии для "Суспільне", пишет УНН.

Детали

"В оккупированном Севастополе ночью 2 апреля представители украинской военной разведки взорвали электроподстанцию", - пишет издание со ссылкой на источники в ГУР МОУ.

Местные паблики писали, что ночью жители города слышали взрывы, после чего в одном из районов Севастополя пропал свет.

"Суспільному Крим" местные сообщили, что утром "мигал" свет, а сейчас перебоев с электричеством нет.

Оккупационный губернатор города михаил развожаев заявил в телеграм-канале, что свет в городе отсутствовал из-за якобы короткого замыкания. Так называемое "севастопольэнерго" в 07:48 опубликовало информацию, в период с 02:07 до 06:42 02 апреля произошло технологическое нарушение в электрических сетях.

В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света