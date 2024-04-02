Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
suspilneSuspilne
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
krymКрым
sevastopolСевастополь
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  50253 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  115644 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  115161 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  117467 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  164872 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  106781 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228994 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192849 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191613 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  438777 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Новости по теме
Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

  •  11173 просмотра
Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

  •  11326 просмотра
Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

  •  7662 просмотра
Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

  •  11197 просмотра
В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины

В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины

  •  10053 просмотра
В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

  •  9611 просмотра
Готовили ракетные удары по локациям Сил обороны в Херсоне: задержаны информаторы рф

Готовили ракетные удары по локациям Сил обороны в Херсоне: задержаны информаторы рф

  •  12118 просмотра
Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР

Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР

  •  13543 просмотра
Курировал фильтрационный лагерь в Запорожской области: перед судом предстанет сын начальника охраны януковича

Курировал фильтрационный лагерь в Запорожской области: перед судом предстанет сын начальника охраны януковича

  •  11975 просмотра
Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

  •  12231 просмотра

Популярные

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  74214 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  115184 просмотра
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

  •  41136 просмотра
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

  •  105250 просмотра
В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

  •  102089 просмотра

Публикации

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  74214 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  115184 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  164872 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  438777 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  411157 просмотра

Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

В оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию.

Война •   •  11173 просмотра
Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Германия предоставит Украине 180 000 артиллерийских снарядов на 576 миллионов евро в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов.

Война •   •  11326 просмотра
Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Линия магазинов EVA и команда благотворительного проекта "ГЕРОЙCAR" запустили инициативу "Ход конем", чтобы поддержать большой сбор донатов на 1000 пикапов для украинских военнослужащих.

Новости Бизнеса •   •  7662 просмотра
Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

российские войска несут значительные потери в бронетехнике на Херсонском направлении и вынуждены перебрасывать боевые машины из оккупированного Крыма для пополнения потерь после ударов украинских беспилотников.

Общество •   •  11197 просмотра
Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины

Дрейфующее нефтяное пятно площадью около 7 квадратных километров обнаружено в Каспийском море в районе нефтяного месторождения "Кашаган".

Новости Мира •   •  10053 просмотра
В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины

В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, ранив трех других учеников, после чего был задержан полицией.

Новости Мира •   •  9611 просмотра
В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

Готовили ракетные удары по локациям Сил обороны в Херсоне: задержаны информаторы рф

В Херсоне СБУ задержала российских информаторов, которые готовили ракетные удары по украинским силам.

Война •   •  12118 просмотра
Готовили ракетные удары по локациям Сил обороны в Херсоне: задержаны информаторы рф

Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР

Украинский беспилотник дальнего радиуса действия попал в крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, Татарстан, и вызвал пожар. Это совместная операция СБУ и ГУР Украины.

Война •   •  13543 просмотра
Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР

Курировал фильтрационный лагерь в Запорожской области: перед судом предстанет сын начальника охраны януковича

28-летний сотрудник фсб россии незаконно удерживал украинцев, руководил фильтрационным лагерем в Запорожской области, где задержанных подвергали пыткам, а также организовывал инсценировки казней.

Война •   •  11975 просмотра
Курировал фильтрационный лагерь в Запорожской области: перед судом предстанет сын начальника охраны януковича

Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

Елена Шуляк, председатель партии "Слуга народа", призвала Парламент немедленно принять ряд законопроектов о местном самоуправлении, включая законы о демократии на местном уровне, органы самоорганизации населения, прозрачность местной власти и публичные консультации, которые являются частью программы Украинского фонда.

Общество •   •  12231 просмотра
Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению