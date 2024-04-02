В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 2 апреля прогремели два взрыва, после чего часть города оказалась без света. Об этом пишут местные Telegram-каналы, передает УНН.

Как сообщается, два взрыва слышали около двух ночи возле улицы Вакуленчука 29. Так же сообщают, что в том районе исчезло освещение и свет.

Впрочем позже сообщили, что предварительно, свет исчез якобы из-за неисправности на подстанции.

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