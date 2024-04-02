ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф - источник

Главное управление разведки Министерства обороны атаковало завод по сборке "шахедов" в Татарстане. Завод находится на расстоянии почти 1200 км от Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

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Как рассказал источник УНН, ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в Татарстане, который находится в 1000 км от Украины.

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Сегодня утром росСМИ сообщали, что три дрона атаковали территорию предприятия в Елабуге в Татарстане, рф. Обломки дронов попали в особую экономическую зону "Алабуга". Повреждены несколько зданий.