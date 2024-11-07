Оккупанты нанесли почти 300 ударов по Запорожской области
Киев • УНН
Российские войска совершили 299 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиационные удары, беспилотники, РСЗО и артиллерию, повреждена инфраструктура.
Захватчики нанесли 299 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН
Детали
Оккупанты активизировали авиационные, ракетные и артиллерийские атаки, в частности, осуществили 8 авиационных ударов по Васильковому, Луговому, Новодаровке, Вольнянке, Малой Токмачке и Омельнику.
Кроме того, 161 беспилотник различных модификаций атаковал несколько населенных пунктов, среди которых Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Роботино, Малиновка, Малая Токмачка, Белогорье, Новодаровка и Ольговское.
Также были зафиксированы 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Роботино и Новодаровки. Оккупанты не обходили и артиллерийские удары: 120 таких атак пришлись на Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новодаровку, Роботино, Ольговское, Белогорье, Малую Токмачку и Малиновку.
В результате обстрелов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, но среди мирных жителей пострадавших нет.
Количество жертв ракетного удара рф по Запорожью возросло6 ноября 2024, 09:43 • 21741 просмотр