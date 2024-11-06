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Количество жертв ракетного удара рф по Запорожью возросло

Киев  •  УНН

09:43 • 6325 просмотра

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В Запорожье умерла женщина, которую доставили в больницу в сверхтяжелом состоянии после ракетного удара рф. Девять пострадавших остаются в медучреждениях, двое из них в тяжелом состоянии.

Количество жертв ракетного удара российских войск по Запорожью возросло - умерла женщина, которую доставили в медучреждение сверхтяжелой, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Девять пострадавших после вчерашнего вражеского удара по областному центру находятся в медицинских учреждениях Запорожья. Два человека - 44-летняя женщина и 44-летний мужчина - в тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее. К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение в сверхтяжелом состоянии

- написал Федоров.

Дополнение

В Нацполиции сообщили, что 5 ноября оккупанты ударили ракетой по Запорожью, восемь раз ударили из авиации, четыре - из реактивных систем залпового огня, применили 154 ударных дрона и осуществили 134 артобстрела прифронтовых населенных пунктов региона, показав фото последствий.

Ранее было известно, что в Запорожье в результате утреннего ракетного удара рф семь человек погибли, еще 25 получили ранения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье