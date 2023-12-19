Оккупанты нанесли очередной удар по Херсонщине: есть раненый

В Польше договорились о въезде пустых грузовиков через "Ягодин-Дорогуск" из Украины в отдельной "еЧерге"

Польша позволяет пустым украинским грузовикам использовать отдельную "еЧерзи" на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", но задержки на выезде до 6 дней сохраняются, несмотря на новый пункт пропуска и сокращение времени ожидания.