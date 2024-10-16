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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли 388 ударов по Запорожской области: есть разрушения

Оккупанты нанесли 388 ударов по Запорожской области: есть разрушения

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 04:07  •  445 просмотра

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Террористы совершили 388 атак на Запорожскую область, включая 5 авиаударов и 263 атаки беспилотников. Зафиксировано 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Террористы совершили 388 атак на 9 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечено 5 авиационных ударов, которые поразили Степногорск, Гуляйполе, Малую Токмачку и Левадное.

Также зафиксировано 263 беспилотника различной модификации, которые атаковали Лобково, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

Кроме этого, 8 раз происходили обстрелы из реактивных систем залпового огня по территории Роботино и Малой Токмачки.

Артиллерия нанесла 116 ударов по Лобковому, Гуляйполю, Новоандреевке, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке и Левадному.

По данным местных служб, поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Армия рф атаковала Запорожье: ударила по инфраструктуре, трое сотрудников ранены7 октября 2024, 09:22 • 13059 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе