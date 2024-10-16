Оккупанты нанесли 388 ударов по Запорожской области: есть разрушения
Киев • УНН
Террористы совершили 388 атак на Запорожскую область, включая 5 авиаударов и 263 атаки беспилотников. Зафиксировано 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Террористы совершили 388 атак на 9 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечено 5 авиационных ударов, которые поразили Степногорск, Гуляйполе, Малую Токмачку и Левадное.
Также зафиксировано 263 беспилотника различной модификации, которые атаковали Лобково, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
Кроме этого, 8 раз происходили обстрелы из реактивных систем залпового огня по территории Роботино и Малой Токмачки.
Артиллерия нанесла 116 ударов по Лобковому, Гуляйполю, Новоандреевке, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке и Левадному.
По данным местных служб, поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Армия рф атаковала Запорожье: ударила по инфраструктуре, трое сотрудников ранены7 октября 2024, 09:22 • 13059 просмотров