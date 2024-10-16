Окупанти завдали 388 ударів по Запорізькій області: є руйнування
Київ • УНН
Терористи здійснили 388 атак на Запорізьку область, включаючи 5 авіаударів та 263 атаки безпілотників. Зафіксовано 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Терористи здійснили 388 атак на 9 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Відзначено 5 авіаційних ударів, які вразили Степногірськ, Гуляйполе, Малу Токмачку та Левадне.
Також зафіксовано 263 безпілотники різної модифікації, які атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
Окрім цього, 8 разів відбувалися обстріли з реактивних систем залпового вогню по території Роботиного та Малої Токмачки.
Артилерія завдала 116 ударів по Лобковому, Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Левадному.
За даними місцевих служб, надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
Армія рф атакувала Запоріжжя: вдарила по інфраструктурі, троє працівників поранено07.10.24, 12:22 • 13342 перегляди