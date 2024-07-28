Оккупанты нанесли 386 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки войска агрессора нанесли 386 ударов по десяти населенным пунктам.

В частности, 11 авиационных ударов были нанесены по Каменскому, Пятихаткам, Гуляйполю, Левадному, Малой Токмачке и Малиновке. Также 175 беспилотных летательных аппаратов различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Успеновку. Кроме этого, 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино, Новоандриевку и Левадное. Артиллерийские обстрелы, которых было 188, поразили территорию Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки и Левадного.

Кроме того, было зафиксировано 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

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