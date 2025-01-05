Оккупанты нанесли 2 704 удара по линии фронта и жилому сектору Донетчины
Киев • УНН
Российские войска совершили 2704 удара по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Повреждены многоквартирные дома в Мирнограде и объекты Часовоярской громады.
Разрушениям подверглись частные дома в ряде населенных пунктов области. Передает УНН со ссылкой на Полицию Донецкой области и пресс-службу ОВА
Российские войска нанесли 2 704 удара по линии фронта и жилому сектору. Враг ударил из артиллерии по городу Мирноград - поврежден многоквартирный дом - говорится в сообщении правоохранителей.
Также информирует руководитель ОВА Донецкой области Вадим Филашкин:
Покровский район. В Мирнограде поврежден дом. Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и 3 нежилых помещения
Напомним,
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