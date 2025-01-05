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Окупанти завдали 2 704 удари по лінії фронту та житловому сектору Донеччини

Київ • УНН

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Російські війська здійснили 2704 удари по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Пошкоджено багатоквартирні будинки у Мирнограді та об'єкти Часовоярської громади.

Руйнувань зазнали приватні будинки у низці населених пунктів області. Передає УНН із посиланням на Поліцію Донецької області та пресслужбу ОВА

Російські війська завдали 2 704 удари по лінії фронту та житловому сектору. Ворог вдарив з артилерії по місту Мирноград - пошкоджено багатоквартирний будинок - ідеться у повідомленні правоохоронців.

Також інформує керівник ОВА Донецької області Вадим Філашкін:

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок.Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення 

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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