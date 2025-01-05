Окупанти завдали 2 704 удари по лінії фронту та житловому сектору Донеччини
Київ • УНН
Російські війська здійснили 2704 удари по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Пошкоджено багатоквартирні будинки у Мирнограді та об'єкти Часовоярської громади.
Руйнувань зазнали приватні будинки у низці населених пунктів області. Передає УНН із посиланням на Поліцію Донецької області та пресслужбу ОВА
Російські війська завдали 2 704 удари по лінії фронту та житловому сектору. Ворог вдарив з артилерії по місту Мирноград - пошкоджено багатоквартирний будинок - ідеться у повідомленні правоохоронців.
Також інформує керівник ОВА Донецької області Вадим Філашкін:
Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок.Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення
Нагадаємо
За минулу добу зафіксовано 179 бойових зіткнень на різних напрямках. Противник завдав 44 авіаудари та скинув 72 КАБ, здійснивши понад 4 тисячі обстрілів українських позицій.
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