Оккупанты атакуют Одессу ударными беспилотниками - Кипер
Киев • УНН
Российские войска атакуют Одессу и район ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны активно работают, местным жителям рекомендовано оставаться в укрытиях.
Армия рф атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!" - сообщил Кипер.
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