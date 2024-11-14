Оккупанты атакуют Одессу ударными беспилотниками - Кипер

Армия рф атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!" - сообщил Кипер.

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