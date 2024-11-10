В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 76769 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 119230 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 132316 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 136887 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 175412 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 123229 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 123719 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121137 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 165038 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

Киев  •  УНН

22:03 • 260 просмотра

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В Одессе около 23:42 раздались взрывы во время российской атаки дронами-камикадзе. Силы ПВО активно работают над отражением атаки, местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

В Одессе вечером 9 ноября были слышны взрывы на фоне российской атаки с применением дронов-камикадзе. Продолжается работа противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.

Детали

Взрывы в районе города прогремели около 23.42. Перед тем в Воздушных силах призвали местных жителей оставаться в укрытиях из-за фиксации движения групп «Шахедов» в сторону Одессы.

Глава ОГА заявил, что под атакой БПЛА противника находятся Одесса и район. Чиновник рассказал о боевой работе по отражению воздушной атаки в регионе.

Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях,

- говорится в сообщении.

Одесса получила первую из четырех газопоршневых установок, профинансированную союзниками7 ноября 2024, 13:52 • 14380 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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