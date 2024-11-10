В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
В Одессе около 23:42 раздались взрывы во время российской атаки дронами-камикадзе. Силы ПВО активно работают над отражением атаки, местных жителей призывают оставаться в укрытиях.
В Одессе вечером 9 ноября были слышны взрывы на фоне российской атаки с применением дронов-камикадзе. Продолжается работа противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.
Детали
Взрывы в районе города прогремели около 23.42. Перед тем в Воздушных силах призвали местных жителей оставаться в укрытиях из-за фиксации движения групп «Шахедов» в сторону Одессы.
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Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях,
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