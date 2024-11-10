В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

В Одессе вечером 9 ноября были слышны взрывы на фоне российской атаки с применением дронов-камикадзе. Продолжается работа противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.

Детали

Взрывы в районе города прогремели около 23.42. Перед тем в Воздушных силах призвали местных жителей оставаться в укрытиях из-за фиксации движения групп «Шахедов» в сторону Одессы.

Глава ОГА заявил, что под атакой БПЛА противника находятся Одесса и район. Чиновник рассказал о боевой работе по отражению воздушной атаки в регионе.

Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях, - говорится в сообщении.



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