Захватчики в течение минувших суток несколько раз атаковали Николаевскую область, в результате чего был поврежден частный дом. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, 4 июля в 09:51 оккупанты направили дрон-камикадзе типа FPV по акватории Очаковской общины Николаевской области.

Впоследствии в 13:49 и 14:56 враг ударил дронами-камикадзе типа FPV по Куцурубской общине.

Кроме того, в 16:20 противник атаковал ударным БПЛА типа "Ланцет" село Лиманы Галициновской громады. Здесь в результате террористической агрессии был поврежден частный дом.

Однако, к счастью, везде обошлось без жертв или пострадавших.

На Николаевщине в результате вражеского обстрела загорелось поле: жертв и пострадавших нет