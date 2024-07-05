Противники неоднократно обстреливали Николаевскую область, повредив частный дом в селе Лиманы.
Захватчики в течение минувших суток несколько раз атаковали Николаевскую область, в результате чего был поврежден частный дом. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, 4 июля в 09:51 оккупанты направили дрон-камикадзе типа FPV по акватории Очаковской общины Николаевской области.
Впоследствии в 13:49 и 14:56 враг ударил дронами-камикадзе типа FPV по Куцурубской общине.
Кроме того, в 16:20 противник атаковал ударным БПЛА типа "Ланцет" село Лиманы Галициновской громады. Здесь в результате террористической агрессии был поврежден частный дом.
Однако, к счастью, везде обошлось без жертв или пострадавших.
На Николаевщине в результате вражеского обстрела загорелось поле: жертв и пострадавших нет4 июля 2024, 04:36 • 25258 просмотров