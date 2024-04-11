Оккупанты атаковали лесхоз в Харьковской области: двух человек госпитализировали, одного - освободили из-под завалов

Днем российские войска нанесли удар по территории лесного хозяйства в Чугуевском районе Харьковской области. Двое работников хозяйства госпитализированы в больницу, еще одного спасатели освободили из-под обломков разрушенных конструкций. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Как отмечают в ГСЧС, российские войска днем нанесли удар предварительно управляемыми авиабомбами по территории местного лесного хозяйства в Чугуевском районе.

"В результате атаки под завалами одноэтажного здания хозяйства оказался мужчина. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели, правоохранители и медики. ГСЧСники быстро освободили мужчину из-под обломков разрушенных конструкций и транспортировали в машину скорой", - сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС добавили, что всего пострадало 2 работника лесного хозяйства 1972 и 1978 годов рождения. Их с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в больницу.

Напомним

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы, что коснется 182 детей, Харькова решение не касается.