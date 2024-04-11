Оккупанты атаковали лесхоз в Харьковской области: двух человек госпитализировали, одного - освободили из-под завалов

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Будет соединено с Европой: начат проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород
Украина начинает проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород, которая соединит Ужгород с крупными европейскими городами.
Изменение призывного возраста и введение базовой военной подготовки: какие еще новые правила предусматривает законопроект о мобилизации
Принятый Верховной Радой законопроект меняет призывной возраст с 27 до 25 лет, вводит базовую военную подготовку вместо срочной службы, а также устанавливает новые правила мобилизации, включая обязательную постановку на воинский учет для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ограничения на государственную службу и определенные виды работ для тех, кто не прошел военную подготовку.
россия атаковала Трипольскую ТЭС дозвуковыми ракетами Х-69, которые страшнее "Кинжала" - Defense Express
россия снова применила новые дозвуковые крылатые ракеты Х-69 с дальностью полета 400 км, на этот раз для удара по Трипольской ТЭС, что свидетельствует об их способности проникать сквозь украинскую противовоздушную оборону и потенциал для массированных ударов с самолетов тактической авиации.
На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб
За минувшие сутки противник нанес 53 ракетных и 84 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Также за сутки на фронте зафиксировали 53 боевых столкновения. Больше всего атак враг провел на Бахмутском направлении и Новопавловском направлениях.
Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ
Польша не может передать Украине системы противоракетной обороны Patriot, поскольку системы, размещенные в Польше, принадлежат военным США, а кроме того необходимы для защиты Польши от потенциальных российских атак, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с венгерским лидером Тамашем Шуйоком в Вильнюсе, обсудил Глобальный саммит мира и пригласил Венгрию присоединиться к нему.
"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей
Президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину, в том числе помогать Украине закупать боеприпасы, и объявил, что Варшава подпишет новое соглашение о безопасности с Украиной, как только завершатся переговоры.
В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине
В Литве нет никаких систем "Patriot". Недавно у нас было соглашение с Нидерландами, что одна батарея будет развернута в Литве для тренировки этим летом и, что она будет расположена временно, отметил Науседа.
Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА
Все населенные пункты Киевской области обеспечены электроэнергией, несмотря на утренний обстрел со стороны россии, без аварийных отключений электроэнергии для населения, радиационный фон и уровень загрязнения воздуха в норме.