В результате вражеской атаки дронов на бригаду экстренной медицинской помощи на Херсонщине фельдшер получил черепно-мозговую травму, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

"Прицельная вражеская атака дронами на бригаду экстренной медицинской помощи в Станиславе на Херсонщине. Пострадал фельдшер - получил черепно-мозговую травму. Сейчас ему оказывается медицинская помощь", - сообщили в Минздраве.

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Как сообщал УНН, оккупационные войска рф продолжают обстреливать Херсонщину - в результате так один человек погиб, еще один ранен. Также под вражеский обстрел попала бригада медиков.