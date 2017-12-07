Охрану Верховной Рады усилили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Перед началом пленарного заседания 7 декабря, на котором планируется рассмотреть проект Государственного бюджета Украины на 2018 год, правоохранители усилили охрану парламента, передает корреспондент УНН.
Перед входом в здание Верховной Рады стоит три ряда нацгвардейцев, за ними находятся другие спецназовцы.
На площади Конституции проходят митинги. В частности, в ВР пришли представители Социалистической партии, а с другой стороны до сих пор находится палаточный городок сторонников Михеила Саакашвили.
Улица Грушевского перекрыта.
В самой Верховной Раде по состоянию на 10:00 народных депутатов немного.
Как сообщал УНН, Рада в четверг планирует взяться за проект Бюджета-2018.