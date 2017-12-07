Охорону Верховної Ради посилено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Перед початком пленарного засідання 7 грудня, на якому планується розглянути проект Державного бюджету України на 2018 рік, правоохоронці посилили охорону парламенту, передає кореспондент УНН.
Перед входом до будівлі Верховної Ради стоїть три ряди нацгвардійців, за ними перебувають інші спецпризначенці.
На площі Конституції відбуваються мітинги. Зокрема, під ВР прийшли представники Соціалістичної партії, а з іншого боку досі перебуває наметове містечко прибічників Міхеіла Саакашвілі.
Вулиця Грушевського перекрита.
У самій Верховній Раді станом на 10 годину народних депутатів небагато.
Як повідомляв УНН, Рада у четвер планує взятися за проект Бюджету-2018.