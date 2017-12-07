Охорону Верховної Ради посилено

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26 березня, 14:20 • 181173 перегляди

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26 березня, 13:52 • 185253 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

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26 березня, 10:32 • 317825 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 222252 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 327162 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

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25 березня, 17:08 • 214680 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 239911 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254947 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247011 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136390 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Перед початком пленарного засідання 7 грудня, на якому планується розглянути проект Державного бюджету України на 2018 рік, правоохоронці посилили охорону парламенту, передає кореспондент УНН.

Перед входом до будівлі Верховної Ради стоїть три ряди нацгвардійців, за ними перебувають інші спецпризначенці.

На площі Конституції відбуваються мітинги. Зокрема, під ВР прийшли представники Соціалістичної партії, а з іншого боку досі перебуває наметове містечко прибічників Міхеіла Саакашвілі.

Вулиця Грушевського перекрита.

У самій Верховній Раді станом на 10 годину народних депутатів небагато.

Як повідомляв УНН, Рада у четвер планує взятися за проект Бюджету-2018.

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