Охрану украинской ГТС усилили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Правоохранительные органы взяли под охрану все объекты критической инфраструктуры газотранспортной системы Украины. Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает УНН.
"Мы уже это сделали (обратились по усилению охраны ГТС - ред.). Сейчас все объекты критической инфраструктуры охраняются усиленно, в частности Национальной гвардией. Мы понимаем, все риски, с этим связанные", - подчеркнул Витренко.
Ранее НАК "Нафтогаз Украины" получил информацию от ПАО "Газпром" о намерениях обратиться в арбитраж для расторжения контракта на поставку и транзит газа, но НАК не видит пока оснований для расторжения транзитного контракта.
Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.