Охорону української ГТС посилили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Правоохоронні органи взяли під охорону усі об’єкти критичної інфраструктури газотранспортної системи України. Про це під час брифінгу заявив головний комерційний директора групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко, передає УНН.
“Ми вже це зробили (звернулись щодо посилення охорони ГТС — ред.). Зараз усі об’єкти критичної інфраструктури охороняються посилено, зокрема Національною гвардією. Ми розуміємо, всі ризики, з цим пов’язані”, — підкреслив Вітренко.
Раніше НАК “Нафтогаз України” отримав інформацію від ПАТ “Газпром” про наміри звернутися до арбітражу для розірвання контракту на поставку та транзит газу, але НАК не бачить наразі підстав для розірвання транзитного контракту.
Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.