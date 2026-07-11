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ОК "Север" сообщило о расследовании событий с военными 155-й ОМБр: командир самовольно покинул службу, его разыскивают

Киев • УНН

 • 2274 просмотра

Правоохранители расследуют события с участием военнослужащих в/ч А5001. Командира части, который самовольно покинул место службы, разыскивают.

ОК "Север" сообщило о расследовании событий с военными 155-й ОМБр: командир самовольно покинул службу, его разыскивают

Командир воинской части А5001 (155-я ОМБр) самовольно покинул службу, его разыскивают, идет расследование связанных с бойцами бригады событий, сообщило в субботу оперативное командование "Север" в Facebook, пишет УНН.

Детали

Как указали в ОК "Север", в сети распространяется "информация о событиях, связанных с военнослужащими в/ч А5001".

"По поводу сложившейся ситуации сообщаем следующее. По факту указанного события правоохранительными органами начаты следственные действия. Командование ОК "Север" оказывает правоохранителям всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные поступки получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность согласно действующему законодательству", - говорится в заявлении ОК "Север".

"Лица, фигурирующие в расследовании, отстранены от выполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями. Местонахождение командира в/ч А5001, который самовольно покинул место службы, в настоящее время устанавливается", - отметили в ОК "Север".

Детали, которые можно обнародовать без ущерба для расследования, как указали в ОК "Север", будут обнародованы правоохранительными органами.

Это заявление появилось после появления в СМИ информации, что правоохранители задержали нескольких бойцов бригады.  

Согласно данным на сайте бригады, с февраля 2026 года командиром 155-й ОМБр (в/ч А5001) имени Анны Киевской является подполковник Станислав Лучанов. До 2026 года занимал должность начальника штаба в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

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Юлия Шрамко

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