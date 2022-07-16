ОК "Юг": ВСУ уничтожили 18 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Украинские защитники парами вертолетов и штурмовыми самолетами нанесли четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного. Об этом информирует УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Подтверждены потери противника в объеме 18 оккупантов, самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав боеприпасов.
Остальные результаты доразведываются.
Напомним
Воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг", 15 июля, около 11.00 сбили на Николаевщине вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".