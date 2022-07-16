ОК "Юг": ВСУ уничтожили 18 оккупантов

КИЕВ. 16 июля. УНН. Украинские защитники парами вертолетов и штурмовыми самолетами нанесли четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного. Об этом информирует УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".