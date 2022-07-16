ОК "Південь": ЗСУ знищили 18 окупантів

КИЇВ. 16 липня. УНН. Українські захисники парами вертольотів і штурмовими літаками завдали чотири удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового і Благодатного. Про це інформує УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".