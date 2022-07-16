ОК "Південь": ЗСУ знищили 18 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Українські захисники парами вертольотів і штурмовими літаками завдали чотири удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового і Благодатного. Про це інформує УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 окупантів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.
Решта результатів дорозвідуються.
Нагадаємо
Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь", 15 липня, близько 11.00 збили на Миколаївщині ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10".