ОК "Юг": ВСУ уничтожили 15 рашистов и 2 склада вражеских боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ уничтожили 15 рашистов и 2 состава вражеских боеприпасов, передает УНН.
Детали
Украинская авиация нанесла 2 удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе, а ракетно-артиллерийскими подразделениями по результатам выполнения огневых задач уменьшено оккупационное войско на:
– 15 рашистов;
– 1 танк Т-72;
– 4 единицы бронированной и автомобильной техники.
В Музыковке и Новой Каховке уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов.
Окончательные потери врага уточняются.
Напомним
Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли админграницы Херсонской и Днепропетровской областей.