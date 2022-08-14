ОК "Південь": ЗСУ знищили 15 рашистів та 2 склади ворожих боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ знищили 15 рашистів та 2 склади ворожих боєприпасів, передає УНН.
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Українська авіація завдала 2 удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на:
- 15 рашистів;
- 1 танк Т-72;
- 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.
В Музиківці та Новій Каховці знищено 2 склади ворожих боєприпасів.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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Окупанти з важкої артилерії обстріляли адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей.