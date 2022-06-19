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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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ОК "Юг": враг переформатирует корабельную группировку

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Российские оккупанты переформатируют свою корабельную группировку, смещая акцент на подводный флот. Об этом сообщает оперативное командование “Юг”, передает УНН.

Цитата

“Пытаясь минимизировать потери на море, враг переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот. Сейчас в готовности к ракетному удару 28 „Калибров“ на 2 надводных ракетных кораблях и 3 подлодках. Также на выполнении боевых заданий — 3 ВДК”, – говорится в сообщении.

Напомним 

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в рамках выполнения огневых задач осуществлено 4 воздушных атаки.

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