ОК "Південь": ворог переформатовує корабельне угруповання
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Російські окупанти переформатовують своє корабельне угруповання, зміщуючи акцент на підводний флот. Про це повідомляє оперативне командування “Південь”, передає УНН.
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“Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Наразі в готовності до ракетного удару 28 „Калібрів“ на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань — 3 ВДК”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряних атаки.