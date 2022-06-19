ОК "Південь": ворог переформатовує корабельне угруповання

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“Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Наразі в готовності до ракетного удару 28 „Калібрів“ на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань — 3 ВДК”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряних атаки.