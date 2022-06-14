ОК "Юг": украинские военные на юге страны уничтожили 28 рашистов и 10 единиц техники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что украинские военные на юге страны уничтожили 28 рашистов и 10 единиц техники врага. Об этом информирует УНН.
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С воздуха противник совершил 2 вертолета атаки парами Ми-8 по нашим позициям на Николаевщине и Херсонщине.
В районе Снегиревки произошло воздушное сражение. Из истребителя Су-35 была выпущена рэкет “воздух-воздух” по паре наших Ми-8. Вертолетам удалось увернуться. Противник, для экономии ракет, ретировался.
В течение суток продолжались попытки воздушной разведки с помощью БПЛА. Вдобавок к сбитому утром над Николаевом “Орлану-10”, на Херсонщине зенитно-ракетному подразделению “заземлен” наголову еще один, а из стрелкового оружия достали и обычный квадрокоптер.
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"В целом при выполнении огневых задач, в том числе и нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, противнику нанесены потери в количестве 28 рашистов, и 10 единиц техники, среди которых кроме воздушных “разведчиков”, гаубица “Мста-Б”, командно-штабная машина, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Результаты 2 авиационных ударов в Николаевской и Херсонской областях по скоплению живой силы и вражеской техники уточняются.
Напомним
Рашисты 45 раз в день обстреляли Сумскую область: есть погибшие.