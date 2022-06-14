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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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ОК "Південь": українські військові на півдні країни знищили 28 рашистів, та 10 одиниць техніки ворога

ОК "Південь": українські військові на півдні країни знищили 28 рашистів, та 10 одиниць техніки ворога

Київ • УНН

 • 98779 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що українські військові на півдні країни знищили 28 рашистів, та 10 одиниць техніки ворога. Про це інформує УНН.

Деталі

З повітря противник здійснив 2 гелікоптерні атаки парами Мі-8 по наших позиціях на Миколаївщині та Херсонщині.

В районі Снігурівки відбувся повітряний бій. З винищувача Су-35 було випущено рекету “повітря-повітря” по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, за для економії ракет, ретирувався.

Протягом доби продовжувалися спроби повітряної розвідки за допомогою БПЛА. На додачу до збитого ранком над Миколаєвом “Орлана-10”, на Херсонщині зенітно-ракетним підрозділом “заземлено” вщент ще один, а зі стрілецької зброї дістали і звичайний квадрокоптер.

Цитата

"В цілому під час виконання вогневих завдань, в тому числі і нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, противнику завдано втрат у кількості 28 рашистів, та 10 одиниць техніки, серед яких крім повітряних “розвідників”, гаубиця “Мста-Б”, командно-штабна машина, 5 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

Результати 2 авіаційних ударів на Миколаївщині та Херсонщині по скупченню живої сили й ворожої техніки уточнюються.

Нагадаємо

Рашисти 45 разів за день обстріляли Сумську область: є загиблі.

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