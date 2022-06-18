ОК "Юг": подлодка и пять кораблей рф продолжают блокировку северо-западной части Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Подлодка и пять кораблей российских захватчиков продолжают блокировку северо-западной части Черного моря. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования “Юг”, передает УНН.
Цитата
“Вражеская корабельная группировка из одной подлодки, двух ракетных кораблей и трех больших десантных кораблей продолжает блокирование северо-западной части Черного моря и держит угрозы ракетного удара и десантной операции в состоянии вероятности”, — говорится в сообщении.
Напомним
Украинские защитники на юге уничтожили российский танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 “Буратино”, гаубицу “Мста-Б”.