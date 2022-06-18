ОК "Південь": підводний човен та п'ять кораблів рф продовжують блокування північно-західної частини Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Підводний човен та п’ять кораблів російських загарбників продовжують блокування північно-західної частини Чорного моря. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування “Південь”, передає УНН.
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“Вороже корабельне угруповання з одного підводного човна, двох ракетних кораблів та трьох великих десантних кораблів продовжує блокування північно-західної частини Чорного моря і тримає загрози ракетного удару та десантної операції в стані імовірності”, — йдеться в дописі.
Нагадаємо
Українські захисники на півдні знищили російський танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 “Буратіно”, гаубицю “Мста-Б”.